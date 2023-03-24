Министр ЖКХ России и глава Удмуртии обсудили развитие строительства в регионе

Фото: глава и правительство Удмуртии @udmurt.ru

Реализацию нацпроектов и развитие строительства в Удмуртии обсудили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава республики Александр Бречалов во время рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Продолжается реализация программы по расселению из аварийного жилья, при этом регион идет вперед намеченного плана – с начала реализации проекта в новые квартиры заселились 3 230 человек.

За первые два месяца 2023 года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 401,1 тыс. кв. м жилья. А за весь 2022 год Удмуртия ввела в эксплуатацию рекордные 1 млн 176 тыс. кв.м. Александр Бречалов отметил, что на такие положительные результаты оказали влияние программы догазификации и жилищного строительства «Стимул».

«Вместе с тем сработала «Сельская ипотека» на приобретение и строительство индивидуальных жилых домов, а также возможность постановки на кадастровый учет индивидуальных домов, построенных на землях садоводства или огородничества», – сообщил глава.

Чиновники также обсудили вопросы перераспределения финансирования по некоторым культурным, спортивным, а также инженерным объектам в регионе.

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