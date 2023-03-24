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НовостиПроисшествия24 марта 2023 13:38

43-летний житель Ижевска запинал знакомого до смерти

Он бил его по голове и грудной клетке
Софья Кель
Приговор в законную силу не вступил

Приговор в законную силу не вступил

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за убийство осудили 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в начале ноября в одном из домов на улице Базисная. Мужчины выпили, а затем поссорились и у них завязалась драка. Обвиняемый бил руками и ногами потерпевшего в голову и в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался.

Суд отправил обвиняемого в исправительную колонию особого режима на 9 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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