43-летний житель Ижевска запинал знакомого до смерти

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за убийство осудили 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в начале ноября в одном из домов на улице Базисная. Мужчины выпили, а затем поссорились и у них завязалась драка. Обвиняемый бил руками и ногами потерпевшего в голову и в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался.

Суд отправил обвиняемого в исправительную колонию особого режима на 9 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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