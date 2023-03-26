Погода в Ижевске на день: 26 марта ожидаются дожди

Прогноз для ижевчан на воскресенье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 26 марта в Ижевске воцарится облачная, пасмурная погода. Днем ожидается небольшой дождь, местами он перейдет в умеренный.

Температура воздуха днем установится в пределах +8.. +10°С. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с.

К вечеру столбик термометра в Ижевске, по прогнозу Росгидрометцентра, опустится до +6°С. Дождь не прекратится. Направление ветра изменится на южное, а скорость упадет до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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