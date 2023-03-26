Два человека получили травмы при столкновении легковушки с бензовозом в Ижевске

Столкновение произошло поздно вечером Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В субботу, 25 марта, на улице 10 лет Октября возле дома №48 в Ижевске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа, оборудованного цистерной для перевозки горючих веществ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП 25 марта на улице 10 лет Октября в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Поздно вечером, около 22:45, молодой человек 2003 года рождения за рулем ВАЗ 2113 столкнулся с бензовозом под управлением водителя 1990 года рождения. Водитель легкового авто и его пассажирка 2005 года рождения получили травмы. Их доставили в больницу.

ДТП 25 марта на улице 10 лет Октября в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

На место ДТП прибыли все оперативные службы, причины и обстоятельства аварии пока уточняются. Были ли в цистерне грузовика горючие вещества, неизвестно.

ДТП 25 марта на улице 10 лет Октября в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП 25 марта на улице 10 лет Октября в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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