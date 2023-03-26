Более 1,7 тысяч домов, школа и 3 детсада в Камбарке остались без холодной воды

Информация по аварии уточняется
Фото: Архив КП
О нарушении холодного водоснабжения в Камбарке сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. Информация поступила от ЕДДС 26 марта в 9:00.
Из-за аварии без холодной воды на данный момент остались 1 702 дома (в том числе 14 многоквартирных и 1 688 частных), а также 3 детсада, школа и 2 котельные.
Ведутся работы по восстановлению водоснабжения
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
«На месте аварии работает аварийная бригада МП «Водоканал Камбарского района». Предварительная причина аварии – повреждение трубопровода диаметром 100 мм в колодце», – сообщают в региональном МЧС.
В ликвидации аварии задействовано 8 человек и 3 единицы техники.
Информация уточняется.
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