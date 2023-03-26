157 жалоб на подтопления поступило от жителей Ижевска

В ряде населенных пунктов требуется расчистка ливневых канализаций Фото: Иван МАКЕЕВ

За последнее время количество жалоб на подтопление дворов и улиц в Удмуртии возросло в 4 раза. Об этом сообщил на официальной странице ВКонтакте председатель правительства региона Ярослав Семенов.

«В Ижевске 157 жалоб от населения, в Глазове - 43, в Можге и Сарапуле - по 15. Обращения есть и по другим городам и селам», – написал он, обозначив и другой ряд традиционных «весенних» проблем: провалы на дорогах и протекание крыш.

Главной причиной подтоплений Ярослав Семенов назвал несвоевременный вывоз снега с территорий, а также некачественное водоотведение. Он поручил главам муниципалитетов усилить вывоз снега, взять под свой контроль расчистку ливневых канализаций и водоотводных канав, а на затопленных территориях оказать жителям необходимую помощь и обеспечить откачку воды.

На дорожные провалы председатель правительства Удмуртии призвал реагировать незамедлительно, а также оперативно разобраться с недобросовестными управляющими компаниями, допустившими протекание крыш в домах.

Пожаловаться на «весенние» проблемы можно, обратившись в ЕДДС своего муниципального образования. Телефон ЕДДС Ижевск: 8(3412)57-25-12.

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