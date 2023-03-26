В зоопарке Удмуртии проснулся гималайский медведь Фил

Фил на прогулке. Фото: vk.com/club_udm_zoo

Гималайский медведь по кличке Фил наконец-то почуял весну и вышел из своей берлоги, об этом 24 марта сообщила пресс-служба зоологического парка Удмуртии на официальной странице ВКонтакте.

Напомним, «главный синоптик» зоопарка бурый медведь Гоша проснулся двумя неделями раньше. Теперь в вольере по очереди можно будет видеть обоих косолапых. Самки медведей пока еще спят.

Увидеть Фила посетители могут во второй половине дня. Также сообщается, что гималайский медведь ведет себя активнее в солнечную погоду.

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