Процессуальную проверку начали в Удмуртии по факту коммунальной аварии в Камбарке

Последствия аварии ликвидируются
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
По факту коммунальной аварии, произошедшей утром 26 марта в городе Камбарка, организована процессуальная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управление СК России по Удмуртии.
Напомним, в результате повреждения трубопровода 1702 дома лишились холодной воды. Без холодного водоснабжения также остались 4 социальных объекта.
Уточняется, что пострадавших в связи с аварией нет.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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