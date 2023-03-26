Процессуальную проверку начали в Удмуртии по факту коммунальной аварии в Камбарке

Последствия аварии ликвидируются Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

По факту коммунальной аварии, произошедшей утром 26 марта в городе Камбарка, организована процессуальная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управление СК России по Удмуртии.

Напомним, в результате повреждения трубопровода 1702 дома лишились холодной воды. Без холодного водоснабжения также остались 4 социальных объекта.

Уточняется, что пострадавших в связи с аварией нет.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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