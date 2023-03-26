Густой туман сохранится в Удмуртии ночью и утром 27 марта

Ожидается снижение видимости на расстоянии в 500 метров и менее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Окутавший Удмуртию туман не рассеется до 27 марта. Об этом со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр сообщает пресс-служба города Ижевска.

Дымка с ухудшением видимости на расстоянии в 500 метров и менее будет наблюдаться этой ночью и утром в понедельник. В связи с этим водителей автотранспорта просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью, а также обойтись без обгонов.

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