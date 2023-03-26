Администрацию Ижевска обязали принять в собственность заброшенную детскую площадку

Оборудование на площадке не соответствовало ГОСТу
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Контролирующим органам пришлось искать владельца для детской площадки, расположенной на улице Баранова в Ижевске между домами №№92А, 92Б и 94Б. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.
Сведений о собственнике площадки не имелось, между тем конструкции не соответствовали ГОСТу и никем не обслуживались. Площадка представляла для детей опасность.
Прокурор Ленинского района внес главе городской администрации представление, но нарушения не были устранены. Тогда прокурор обратился с исковым заявлением в суд, чтобы детскую площадку признали бесхозяйным имуществом и затем передали в собственность города.
Данные требования суд удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой Ленинского района.
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