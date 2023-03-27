Сотрудников Госавтоинспекции на дорогах Удмуртии стало больше

Особое внимание будет уделено профилактике ДТП Фото: Эдуард КАРИПОВ

Сотрудники ГИБДД с 24 марта переведены на режим несения службы при осложнении оперативной обстановки. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В связи с этим усиливается контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также предупреждение ДТП на всех автомагистралях и дорогах общего пользования региона. Помимо этого, увеличено количество патрулей, а также расширены маршруты патрулирования экипажей, в особенности у потенциальных мест возникновения аварий и особо опасных участков дорог.

«Сотрудники ППС будут уделять особое внимание выявлению нетрезвых водителей, пресечение нарушений скоростного режима, выезда автомобилей на встречную полосу, нарушений правил проезда пешеходных переходов и перевозки детей», – говорится в сообщении ведомства.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Администрацию Ижевска обязали принять в собственность заброшенную детскую площадку

Густой туман сохранится в Удмуртии ночью и утром 27 марта

Процессуальную проверку начали в Удмуртии по факту коммунальной аварии в Камбарке