Обрушение дороги на федеральной трассе М-7 произошло в Удмуртии

Проезд закрыт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Сегодня, 27 марта, около 07:20 утра в ГУ МЧС по Удмуртии поступил сигнал о частичном разрушении дорожного полотна на части федеральной трассы М-7 в Игринском районе. О происшествии сообщила пресс-служба ведомства.
Частичное повреждение дороги произошло недалеко от деревни Загребино.
«Дорожные службы уже находятся на месте разрушения. В настоящий момент предпринимаются действия по устранению разрушений», – отреагировал на происшествие председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своем телеграмм-канале.
Проезд по поврежденному участку дороги закрыт. Для автомобилистов организован проезд по дорогам:
- до 6 тонн: Як-Бодья – Старые Зятцы – Игра;
Як-Бодья – Шаркан – Дебесы.
- более 6 тонн:
Ижевск – Воткинск – Кельчино – Пермь.
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