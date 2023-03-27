Обрушение дороги на федеральной трассе М-7 произошло в Удмуртии

Проезд закрыт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 27 марта, около 07:20 утра в ГУ МЧС по Удмуртии поступил сигнал о частичном разрушении дорожного полотна на части федеральной трассы М-7 в Игринском районе. О происшествии сообщила пресс-служба ведомства.

Частичное повреждение дороги произошло недалеко от деревни Загребино.

«Дорожные службы уже находятся на месте разрушения. В настоящий момент предпринимаются действия по устранению разрушений», – отреагировал на происшествие председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своем телеграмм-канале.

Проезд по поврежденному участку дороги закрыт. Для автомобилистов организован проезд по дорогам:

- до 6 тонн: Як-Бодья – Старые Зятцы – Игра;

Як-Бодья – Шаркан – Дебесы.

- более 6 тонн:

Ижевск – Воткинск – Кельчино – Пермь.

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