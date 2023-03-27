У лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина родилась дочь

Альбина Вылегжанина поделилась радостью на странице ВКонтакте. Фото: @id93964975

23 марта в семье трехкратного вице-чемпиона зимних Олимпийских игр 2014 года и председателя Федерации лыжных гонок Удмуртии Максима Вылегжанина произошло пополнение. О рождении дочери Марты сообщила жена спортсмена Альбина в соцсетях.

«Все, кто потерял меня, теперь понимаете, был веский повод», – отметила женщина.

Судя по бирке, вес новорожденной составил 3,6 кг, а рост – 54 см.

Отметим, Вылегжанин женился на журналистке Альбине Гареевой в 2012 году. Через два года – 3 июля 2014 года чета Вылегажиных в первый раз стала родителями, у них родился сын Артемий.

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