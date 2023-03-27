Готовность сельхозтехники Удмуртии к посевной превышает 90%

Подготовка к сезону почти завершена Фото: Константин ИВШИН

Подготовка к проведению весенней посевной кампании в Удмуртии вышла на финишную прямую. Об этом сообщает Минсельхоз региона.

Готовность техники превышает 90%, это на 3% больше, чем в марте 2022 года. Трактора подготовили на 92%, сеялки – 94%, дисковые бороны – 93% и культиваторы на 91%. Общая площадь всех категорий хозяйств составляет 930,0 тыс. га, из них 54% – кормовые культуры, 40% – зерновые культуры и 6% – технические и овощебахчевые культуры, а также картофель. Специалисты на 8% перевыполнили план по заготовке яровых зерновых и зернобобовых семян и на 11% – по заготовке картофеля.

В министерстве также сообщили, что в 2023 году планируют купить 119 тракторов, 50 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 42 сеялки и 186 прицепов.

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