Ремонт на провале федеральной дороги М-7 в Удмуртии закончат в течение 3 дней

При обрушении обошлось без пострадавших. Фото: @semenov_yaroslav78

27 марта на 237 км трассы М-7 «Волга» произошло обрушение дороги. Как сообщает председатель регионального правительства Ярослав Семенов, сейчас на месте работают все необходимые службы.

«Трасса важная, соединяет несколько районов Удмуртии и обеспечивает проезд к соседним регионам, в том числе – в Пермский край. В сутки здесь проходит 8-10 тысяч автомобилей, 40% из них – грузовой транспорт», – отметил Семенов.

В течение двух-трех дней рабочие планируют закончить с ремонтом участка. С обеих сторон обрушения поставили ограждения, также здесь дежурят экипажи УГИБДД.

При обвале дороги обошлось без пострадавших. Все экстренные службы сработали своевременно.

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