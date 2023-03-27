24-летний мошенник из Ижевска украл более 300 тысяч рублей на онлайн-продаже обуви

Мошенник убеждал потерпевших в том, что на складе происходят задержки Фото: Архив КП

В Ижевске по подозрению в 50 случаях мошенничества при онлайн-продаже обуви задержали 24-летнего безработного местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, молодой человек размещал объявления по продаже обуви в интернете и предлагал желающим оформить доставку курьером. Покупатели соглашались и переводили указанную сумму. После этого мужчина убеждал потерпевших в том, что на складе происходит задержка с загрузкой, и товар может прийти с опозданием. А затем переставал отвечать на сообщения. Таким образом ижевчанин украл более 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

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