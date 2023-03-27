Глава Удмуртии передал бойцам в зоне СВО машину со встроенным медоборудованием

Фото: скриншот из видео

27 марта Александр Бречалов передал военнослужащим в зоне СВО машину со встроенным медоборудованием. Об этом он сообщил ВКонтакте.

Напомним, груз с гумпомощью отправили из Удмуртии 24 февраля. Помимо медпункта на колесах, мужчины получили оружие, оргтехнику и другие подручные материалы. В машине есть встроенные дефибриллятор, аппарат для вентиляции легких, электрокардиограф, носилки и др.

«Автомобиль новый, на полном приводе – то, что нужно в боевых условиях. Пусть будет нашим парням хорошим помощником», – заключил глава.

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