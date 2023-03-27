Сосудистый центр откроют в межрайонной больнице в Глазове

Все врачи пройдут курсы повышения квалификации. Фото: medicina.ru
В 2023 году в межрайонной больнице в Глазове появится сосудистый центр. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер правительства Эльвира Пинчук.
В больницу закупят специальную ангиографическую установку, которая значительно упростит диагностику. С помощью нового оборудования врачи смогут визуализировать просвет сосудов и полостей сердца. Для этого все медики пройдут курсы повышения квалификации.
Сейчас в клинике начался ремонт для размещения медоборудования. После его окончания в Центре ежегодно смогут проводить более тысячи операций для пациентов с острым коронарным синдромом или нарушением мозгового кровообращения.
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