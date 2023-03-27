Светофоры с бело-лунной секцией появились в Ижевске

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

С 1 марта в Ижевске начали установку светофоров с дополнительной бело-лунной секцией. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.

Такие светофоры появятся на регулируемых перекрестках, на которых разрешено движение и для пешеходов, и для водителей. Бело-лунный сигнал предупреждает автовладельцев о том, что при повороте нужно пропустить пешеходов.

Нововведение не повлияет на ПДД и административный штраф в размере от 1500 до 2500 рублей для водителей.

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