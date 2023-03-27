57-летнего жителя Ижевска обвиняют в убийстве собутыльника

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ижевске по обвинению в убийстве арестовали 57-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, 25 марта мужчина выпивал с 62-летним знакомым в квартире на улице Камбарская. Товарищи поссорились, и тогда обвиняемый взял в руки нож и ударил потерпевшего. От полученного ранения пенсионер скончался на месте. Сейчас обвиняемый заключен под стражу.

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