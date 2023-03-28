30-летнего мужчину из Удмуртии осудили за избиение человека до смерти

Между мужчинами вспыхнул конфликт. Фото: Мария Бакланова

В Сарапуле осудили 30-летнего мужчину. Его признали виновным в убийстве человека во время драки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

3 декабря 2022 года мужчина приехал в гости в общежитие к своей супруге. Они вместе не проживали. В комнате его встретил незнакомый мужчина. Между ними завязался словесный конфликт, а затем произошла драка. Подсудимый разозлился на оскорбления в свой адрес и стал бить мужчину в лицо, а затем стал наносить удары по голове, шее, грудной клетке и животу потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.

Сарапульчанин свою вину признал в полном объеме и раскаялся.

Учитывая, что у подсудимого есть проблемы со здоровьем, а также на иждивении трое малолетних детей, суд назначил ему наказание - 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год

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