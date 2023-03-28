27 марта часть улиц в Ленинском районе Ижевска осталась без электричества

Свет отключали вчера в Ленинском районе. Фото: Сергей Грачев

Вечером 27 марта в Ижевске без электричества осталось три улицы Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».

Свет отключили частично на улицах Вологодская, Гагарина, Динамовская. Это случилось из-за повреждения кабельной линии. Дома переключили на резервные линии питания. Электричество вернулось в Ленинский район в 20: 38.

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