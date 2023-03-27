Виновника смертельного ДТП на улице Чугуевского в Ижевске заключили под стражу на 2 месяца

Пассажиры Lada Granta и Hyundai Solaris получили травмы. Фото: @udmurtiya18rus

В Ижевске осудили 28-летнего виновника смертельного ДТП на улице Чугуевского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла 24 марта. Мужчина за рулем Cadillac Escalade ехал в сторону перекрестка Чугуевского-Удмуртская на скорости 150 км/ч. Не следя за движением на дороге, он врезался в сразу два авто – Lada Granta и Hyundai Solaris. В результате ДТП 27-летний водитель Hyundai Solaris скончался на месте. После этого мужчина скрылся с места аварии, не вызвав ни скорую, ни полицию.

Во время судебного заседания защита требовала заключить обвиняемого под домашний арест. Суд заключил мужчину под стражу на 2 месяца – до 24 мая 2023 г.

Фото: @udmurtiya18rus

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