Парики, грим и творческий беспорядок: Как выглядят гримерки театров Ижевска

Гримерка Театра оперы и балета Фото: Диля Ахмадишина

Театр для зрителей начинается с вешалки, а для актеров – с гримерки. Для многих из них это не только место преображения, но и особое личное пространство. «Комсомолка» заглянула в гримерки известных театров столицы Удмуртии.

Театр оперы и балета

В гримерках оперного театра царит легкий творческий беспорядок. Они не личные, часто в одной комнате могут готовиться к спектаклю несколько человек. Почему так? Есть достаточно простое объяснение. Изначально в здании планировался музыкальный театр, и его труппа не должна была быть столь масштабной, как у современного Театра оперы и балета. Подробно о жизни театра мы рассказывали в одном из материалов.

В гримерках много света и зеркал, есть удобные туалетные столики и полки, на которых хранятся парики.

Парики готовят в одном из подсобных цехов театра Фото: Ильяс Бекмансуров

Также в гримерке актеры хранят свою рабочую обувь. В театре мраморные полы, поэтому очень важно, чтобы теплая и удобная обувь была под рукой. Также тут лежат различные чешки, туфли, тапочки.

Артисты балета держат множество видов обуви Фото: Ильяс Бекмансуров

На своих рабочих местах актеры хранят памятные подарки и сувениры, которые им дарят зрители или ученики.

Записки и рисунки часто крепятся к зеркалам Фото: Ильяс Бекмансуров

Театр в бывшей шашлычной

Здание театра «Молодой человек» довольно своеобразно. Многим известен необычный «дом с бабочкой» на улице Милиционной, но что там было раньше? Вы удивитесь, но когда-то на этом месте был кинотеатр и шашлычная.

Ныне там находится один из известных городских театров. Внутри довольно уютно и просторно, все в светлых тонах. Но это сейчас. До ремонта сюда было страшно заходить.

Вот так выглядела гримерка раньше. Фото: Диля Ахмадишина

Сейчас все чисто и аккуратно. Артисты имеют небольшие, но удобные гримерки с туалетными столиками и зеркалами. В них готовятся к спектаклям сразу несколько человек.

На небольшом туалетном столике важно разместить все необходимое максимально компактно Фото: Диля Ахмадишина

Многие актеры создают образ персонажа самостоятельно. Главное – подобрать необходимые средства. Все же наложить правильный сценический грим – настоящий и довольно сложный ритуал.

Национальный театр

Старейший театр республики верен своим традициям. В нем, как и более 90 лет назад, сохранены культура и правила старой сцены. О жизни театра мы рассказывали здесь.

В каждом актерском кабинете стоит трюмо, и в нем всегда много света. Как и раньше, актеры Национального театра предпочитают гримироваться самостоятельно, работая с профессиональным гримом вместо современных тональных средств.

Искусству грима актеров обучают еще в вузе. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«На лицо наношу вазелин, чтобы поры не забивались. Затем общий тон: если играю молодую девушку, то посветлей оттенок беру. Компактной пудрой не пользуюсь – она размазывает все. И тональный крем тоже неохотно используем: он синяк замажет на 40 минут, а потом все видно. А грим – 3-4 часа играй спокойно!» – поделилась с журналистами артистка театра Римма Николаева.

А вот парики и бороды в театре делают из натуральных волос в отдельном цехе, а не заказывают.

Фотограф «Комсомолки» примерил новый образ. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Театр «Птица»

Небольшой, но любимый многими жителями Ижевска театр «Птица» стремится быть современным. Его гримерка довольно просторная, поэтому здесь можно даже номер отрепетировать.

В Театральных гримерках всегда «немного» шумно Фото: @teatrptica

Русский драматический театр

В его гримерках с комфортом располагаются 3-4 человека. И каждый артист обустраивает свою так, как хочет. У одних все максимально просто, другие стремятся создать уют.

Актеры театра могут обустроить себе рабочее место Фото: @rdt.udmurtii

Иногда актеры содержат свое рабочее место без творческих корректировок и декора Фото: @rdt.udmurtii

27 марта актеры всего мира отмечают Международный день театра. Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником. Творческих вам успехов и благодарных зрителей.

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