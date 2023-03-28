27-летний сварщик из Ижевска лишился более 300 тысяч рублей после попытки заказать проститутку

Уголовное дело пока не возбудили Фото: Амир Закиров

В Ижевске жертвой онлайн-мошенничества стал 27-летний сварщик одного из местных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина наткнулся на сайт с проститутками в интернете, и решил воспользоваться их услугами. После того как он выбрал девушку, ему позвонил неизвестный и представился менеджером. Мужчина убедил сварщика в том, что из-за неверного перевода сайт заблокировали и потребовал отправить деньги на его починку. Потерпевший несколькими платежами отправил мошеннику 310 тысяч рублей. Но «менеджер» продолжал звонить и просить отправить деньги. Тогда ижевчанин перестал выходить на связь и обратился в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ведомстве отметили, что с начала 2023 года у жителей Удмуртии таким способом мошенники похитили более 900 000 рублей.

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