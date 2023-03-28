Мужчина из Ижевска из-за ревности откусил часть уха сопернику

Уголовное дело передали в суд. Фото: @istockphoto

В Ижевске по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью осудят местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В августе 2022 года обвиняемый пришел в квартиру к бывшей супруге и, увидев там другого мужчину, взбесился от ревности. Он набросился на соперника с кулаками и во время драки откусил ему верхнюю часть уха. Пострадавшему пришлось перенести ампутацию трети левого уха.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 8 лет в колонии.

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