31-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве пенсионера

Уголовное дело направлено в суд Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии обвиняют в убийстве 31-летнего жителя села Зура. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, 14 января 2023 года мужчина выпивал с 66-летним односельчанином, с которым они жили вместе. Соседи поссорились и у них завязалась драка, во время которой обвиняемый несколько раз ударил собутыльника ножом. После того, как потерпевший скончался, его убийца оттащил тело на веранду. Он сам сообщил в полицию о преступлении 3 дня спустя.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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