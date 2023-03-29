В Удмуртии ввели штрафы за нарушения в содержании домашних животных

Владельцев собак будут штрафовать за выгул животных без поводка и намордника Фото: Архив КП

Владельцев домашних животных в Удмуртии будут штрафовать за нарушения в содержании домашних животных. Соответствующие изменения внесли депутаты Госсовета в ходе заседания пятой сессии парламента.

Постановление «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории Удмуртской Республики» уже вступило в силу.

Теперь жителей региона будут штрафовать в следующих случаях:

– не убрали экскременты питомцев во время прогулки;

– превысили предельное число домашних животных;

– выгул собак вне обозначенных мест;

– агрессия питомцев к другим животным или людям;

– не сообщили в государственное ветучреждение о проявлении агрессии.

Владельцев собак будут штрафовать за выгул животных без поводка и намордника, а также выгул в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Проект закона подготовили с учетом предложений органов местного самоуправления в Ижевске и Глазове.

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