В Удмуртии ввели штрафы за нарушения в содержании домашних животных

Владельцев собак будут штрафовать за выгул животных без поводка и намордника
Фото: Архив КП
Владельцев домашних животных в Удмуртии будут штрафовать за нарушения в содержании домашних животных. Соответствующие изменения внесли депутаты Госсовета в ходе заседания пятой сессии парламента.
Постановление «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории Удмуртской Республики» уже вступило в силу.
Теперь жителей региона будут штрафовать в следующих случаях:
– не убрали экскременты питомцев во время прогулки;
– превысили предельное число домашних животных;
– выгул собак вне обозначенных мест;
– агрессия питомцев к другим животным или людям;
– не сообщили в государственное ветучреждение о проявлении агрессии.
Владельцев собак будут штрафовать за выгул животных без поводка и намордника, а также выгул в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Проект закона подготовили с учетом предложений органов местного самоуправления в Ижевске и Глазове.
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