Провал на федеральной трассе М-7 ликвидировали

На участке ввели скоростные ограничения. Фото: @yaroslav_semenov

В ночь на 29 марта дорожники ликвидировали провал участка на федеральной трассе М-7. Об этом в соцсетях сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Напомним, участок обрушился 27 марта. Спецслужбы выехали на место происшествия уже в 7 утра. Прокуратура назначила проверку по факту происшествия. Ведомство проверит участок на наличие нарушений при содержании дороги.

«По информации, предоставленной специалистами ФКУ Упрдор «Прикамье», верхний слой на отремонтированном участке выполнен в щебне с покрытием из уплотненной асфальтовой крошки. Специалисты ведомства будут внимательно следить за объектом», – сообщил Семенов.

Выполненный ремонт – это временные меры. Дорожники продолжат работы на том участке после того, как выяснятся причины обрушения и будет разработан новый план.

Сейчас движение на участке уже открыто, но для безопасности водителей ввели скоростные ограничения до 30 км/ч.

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