Глава Удмуртии прокомментировал новый скандал вокруг ТРЦ «Италмас»

В этом конфликте разбираются правоохранительные органы Фото: Архив КП

Нашумевший в Удмуртии скандал вокруг ижевского ТРЦ «Италмас» продолжает беспокоить местных жителей. Глава региона Александр Бречалов вновь прокомментировал этот вопрос.

Напомним, ранее у торгового центра сменился собственник. Тогда власти заявили, что не собираются вмешиваться в дела нового владельца.

«Ни мы, ни кто-либо другой просто не имеем права вмешиваться в его деятельность (если она происходит в рамках закона) и запрещать следовать выбранному вектору развития, даже если этот вектор не устраивает других игроков рынка», – сообщил первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов.

Пресс-служба ижевских терм сообщила, что 25 марта новый собственник «совместно с бравыми сотрудниками ЧОП «ИжСБ» открыто препятствовали возобновлению работы» организации. Видео, которое опубликовали Термы, возмутили многих местных жителей.

По словам Александра Бречалова, в этом конфликте разбираются правоохранительные органы. Он также сообщил, что с владельцем «Ижевских терм» обговариваются варианты переноса организации.

Мэру города Олегу Бекмеметьеву поручили встретиться с ижевчанами, которые живут рядом с ТРЦ и рассказать о планах по благоустройству микрорайона, а также выслушать их предложения.

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