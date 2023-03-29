В Ижевске задержали двух оптовых наркозакладчиков

Фото: МВД по Удмуртии

В столице Удмуртии по подозрению в продаже наркотиков задержали двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Первого – недалеко от жилого дома на улице Дзержинского. При себе у 27-летнего наркозакладчика обнаружили героин и метадон общей массой 100 гр. В квартире подозреваемого нашли запрещенные вещества, предметы для их расфасовки и электронные весы.

Второй попался на Буммашевской улице. 26-летний молодой человек делал закладку с героином. В квартире, которую снимал наркозакладчик, нашли предметы, используемые для расфасовки и упаковки наркотиков. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила почти 150 гр.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ – «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». 27-летний мужчина находится по арестом, а 26-летний – в изоляторе.

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