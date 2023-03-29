Сотрудница МЧС Удмуртии победила во всероссийском конкурсе красоты «Девушка-весна»

Поздравляем с победой! Фото: МЧС России @mchs__russia

Победительницей всероссийского конкурса «Девушка-весна» от МЧС России стала девушка из Удмуртии Анна Юшкова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В конкурсе участвовали 18 сотрудниц МЧС со всей страны. Победительницу выбрали по результатам голосования в группе ведомства ВКонтакте, поучаствовать в котором могли все желающие.

Фото: МЧС России @mchs__russia

Анна работает фельдшером медико-психологической службы МЧС по Удмуртии. Девушка поступила на службу в Министерство после окончания обучения на факультете «Техносферная безопасность». До этого она в течение 5 лет работала операционной медсестрой.

«Я чувствую всю ответственность и важность нашей работы, когда мы первыми прибываем на место происшествия и оказываем помощь пострадавшим. Моя победа – это поддержка всей республики. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании», – заключила победительница.

Отметим, что в финале «за» Анну проголосовали 8 920 человек, это почти 39% от общего числа участвовавших в опросе.

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