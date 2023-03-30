Погода в Ижевске 30 марта: переменная облачность и до +9 градусов

Прогноз для Ижевска на четверг
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 30 марта в столице республики ожидается переменная облачность. После довольно прохладной ночи на дорогах образуется гололедица.
Температура воздуха днем составит +7.. +9°С. Скорость восточного ветра достигнет 9-14 м/с.
Вечером столбик термометра опустится до 0°С. Ветер изменит направление на юго-восточное и снизит скорость до 5 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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