Погода в Ижевске 30 марта: переменная облачность и до +9 градусов

Прогноз для Ижевска на четверг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 30 марта в столице республики ожидается переменная облачность. После довольно прохладной ночи на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха днем составит +7.. +9°С. Скорость восточного ветра достигнет 9-14 м/с.

Вечером столбик термометра опустится до 0°С. Ветер изменит направление на юго-восточное и снизит скорость до 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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