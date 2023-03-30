В Ижевске появился музей СССР

В музее расположены 6 комнат. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В центре Ижевска, в доме №50 по улице Ленина, открылась новая туристическая площадка – музей СССР. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По факту музей представляет собой 6 комнат, в которых воплощен быт советского государства. Посетителям представлены кухня, зал, детская, «женская» и «мужская» комнаты, а также домашняя фотомастерская. Создатели постарались даже над запахами – специально для экспозиции они нашли парфюмерию тех лет. Идея открыть музей СССР принадлежит Альберту Низамову – владельцу антикварного магазина.

«Некоторые предметы советской эпохи, которые к нам попадали, были настолько редкими, ценными, что я не выставлял их на продажу, откладывал. Например, кофту-олимпийку, выпущенную в 1980 году, которую, по легенде, носил один из спортсменов Олимпийской сборной СССР. Когда раритетов скопилось немало, стало понятно: нужно открывать музей», – поделился предприниматель.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Многим посетителям музея для того, чтобы насладиться экспонатами, не требуется гид, ведь для них это не экскурсия, а своеобразное путешествие в прошлое.

«Именно эффектом ностальгии по своему прошлому и можно объяснить существующий сегодня большой интерес к советской эпохе», – рассказал Низамов.

Сейчас музей ежедневно посещают как минимум 30 человек. Такими темпами до конца года здесь смогут побывать не менее 7 500 гостей.

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