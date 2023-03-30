Первые случаи присасывания клещей зарегистрировали в Удмуртии

Одного из клещей проверили на наличие возбудителя клещевого энцефалита Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии зарегистрировали первых жертв присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Пострадавшие живут в разных деревнях Малопургинского района. В обоих случаях членистоногие присосались недалеко от домов местных жителей. Одного из клещей проверили на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Результат исследования оказался отрицательным.

Оба обратившихся были привиты против клещевого энцефалита, в больницах для них провели профилактические мероприятия.

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