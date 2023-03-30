В Сарапуле по вине газовщика в котельной произошел пожар

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

29-летнего жителя Сарапула осудили за недобросовестное выполнение работ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Мужчина работал слесарем по эксплуатации и ремонту оборудования в газовой службе. 18 октября 2022 года он выполнял работы по первичному пуску газа в котельной жилого дома в деревне Соколовка. Слесарь нарушил ряд требований безопасности: не включил сигнализатор загазованности, не использовал резиновый шланг, не проверил помещение на отсутствие газа в воздухе перед розжигом котла.

В результате произошло воспламенение газовоздушной смеси. Слесарь, а также его 31-летний коллега и 60-летний владелец дома получили ожоги.

Суд оштрафовал обвиняемого, а также лишил его права работать в сфере, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, на 6 месяцев.

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