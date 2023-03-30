Экс-руководителя информационно-технического центра в Удмуртии обвиняют во взяточничестве на 1,8 млн рублей

Мужчина получал взятки на протяжении 10 лет Фото: Мария Бакланова

В Кизнерском районе директора районного информационно-технического центра заключили под стражу по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, с 2011 по 2021 год мужчина систематически получал взятки от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении договоров на поставку имущества образовательным учреждениям. За это время он незаконно обогатился на 1,8 млн рублей.

Суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца.

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