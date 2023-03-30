Экс-руководителя информационно-технического центра в Удмуртии обвиняют во взяточничестве на 1,8 млн рублей

Мужчина получал взятки на протяжении 10 лет
Фото: Мария Бакланова
В Кизнерском районе директора районного информационно-технического центра заключили под стражу по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
По версии следствия, с 2011 по 2021 год мужчина систематически получал взятки от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении договоров на поставку имущества образовательным учреждениям. За это время он незаконно обогатился на 1,8 млн рублей.
Суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Гороскоп на месяц: в апреле Тельцам предстоит выйти за рамки, а Водолеям – воплотить задуманное
Рейтинг плохих дорог Ижевска: жители города выбрали победителей пяти номинаций
57 дополнительных домов для сельхозработников построят в Удмуртии