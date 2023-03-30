Кто из депутатов Удмуртии самый активный ВКонтакте?

Страницы ВКонтакте ведут 52 депутата Фото: Мария Бакланова

Многие политики и чиновники Удмуртии ведут собственные страницы ВКонтакте. Но, как выяснили наши коллеги – сотрудники редакции «КоммерсантЪ-Удмуртия», зарегистрированы в соцсетях не все.

В Госсовет избраны 60 депутатов, у 8 из них нет страничек Вконтакте. В частности, речь идет о председателе Владимире Невоструеве, руководителе фракции «Единая Россия» Анатолии Наумове, председателе постоянной комиссии по общественной безопасности Петре Фомине, депутатах от «Единой России» Сергее Зуеве, Дмитрии Арсибекове, а также представителях ЛДПР Антоне Кузнецове, Артемии Лошакове и Ренае Ягафарове. В то же время, двое из зарегистрированных в социальных сетях депутатов не разместили на своих страничках ни единого поста.

В числе самых активных – заместитель председателя парламента – председатель постоянной комиссии по образованию Татьяна Ишматова. Она часто пишет о том, что происходит в республике, в том числе и на удмуртском языке. За год ее постам поставили 213 тысяч лайков и оставили на страничке 9 тысяч комментариев.

«Свою личную страничку я веду по своим правилам. Она немного, а может сильно отличается от правил работы чиновников и госслужащих. Моя страничка ВКонтакте – это своего рода дневник, где я не просто рассказываю о событиях и информирую о мероприятиях, а делюсь своими впечатлениями, мыслями, эмоциями, переживаниями. У меня открыты все комментарии, что позволяет любому желающему написать свое мнение, задать вопрос, высказать свою позицию. Иногда я вступаю в обсуждение вопросов прямо на площадке соцсетей. Очень нравится, что благодаря соцсетям я могу оперативно получать информацию о том, что происходит у моих коллег и друзей в других регионах, районах», – рассказала Татьяна Ишматова.

Второе место по активности занимает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Диана Кропотина. Особенно активной она была во время избирательной кампании, сообщает «Ъ-Удмуртия», а затем количество постов значительно снизилось.

Третье место издание отдало трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр по биатлону, заместителю председателя госсовета – руководителю комиссии по спорту Ивану Черезову. На его страничку подписано почти 10 тысяч человек.

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