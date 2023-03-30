В Ижевске выбрали подрядчика для благоустройства парков Тишино и Березовая роща

Парк Тишино планируют открыть уже в июне этого года Фото: Амир Закиров

В 2023 году в Ижевске продолжится благоустройство парков Березовая роща и Тишино. Работами займется подрядная организация «Территория». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, проект благоустройства Березовой рощи оценили в 360 млн рублей. На первых двух этапах благоустройства запланировано обустроить лестничный спуск, пандус, подходы к роднику и дорожки для прогулок. Также здесь появятся площадка для выгула животных и парковка.

Работы в парке Тишино уже начались. Сейчас подрядчик прокладывает инженерные коммуникации и устанавливает основания для детской площадки и модульных домиков. К концу весны подрядчик должен закончить установку арт-объектов и беседки, сдать спортивную площадку и обустроить амфитеатр. Парк планируют открыть уже в июне этого года.

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