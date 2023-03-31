Движение на трех участках дорог ограничат в Ижевске в апреле

Дороги перекроют из-за ремонтов сетей Фото: Алена Селезнева

С 1 по 23 апреля на трех дорогах Ижевска ограничат движение по разным причинам. Об этом сообщает пресс-служба города.

С 8:00 1 апреля до 17:00 23 апреля закроют проезд по ул. Красной на участке от ул. Пастухова до пер. Интернационального. На дороге будут строить сети водоснабжения.

С 8:00 3 апреля до 8:00 10 апреля ограничат проезд по ул. Краева перед перекрестком с ул. Воровского. Будут ремонтировать водопроводную камеру.

С 8:00 8 апреля до 00:00 23 апреля дорогу перекроют на ул. Свердлова (от ул. Пастухова до пер. Интернационального). Тут тоже будут строить сети водоснабжения.

Водителей просят выбирать альтернативные пути.

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