Глава Удмуртии: «Мы готовы построить новые термы»

Вмешательство главы в конфликт будет незаконным Фото: Мария Бакланова

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира телекомпании «Моя Удмуртия» в очередной раз заявил о том, что он не может и не собирается вмешиваться в конфликт между «Ижевскими термами» и новым собственником ТРЦ «Италмас». Он отметил, что это невозможно с точки зрения закона.

«Я, как глава республики заинтересован в том, чтобы сохранять и развивать любой бизнес. Но новый собственник, наверное, не видит здесь термы. И он имеет на это право», – аргументировал Бречалов.

Тем не менее, глава республики заверил, что переговоры с владельцем терм ведутся и власти готовы оказать ему любую помощь, но в рамках закона. По словам Бречалова, сейчас уже многие предприниматели обратились в Министерство экономического развития и к Константину Сунцову с предложениями о строительстве нового помещения для терм.

«Мы готовы построить новые термы. Поэтому термы никуда не денутся и ижевчане будут наслаждаться таким видом отдыха», – заключил Бречалов.

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