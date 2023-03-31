Предприниматель из Удмуртии украл из регионального бюджета более 330 тысяч рублей

Мужчина передал ложную информацию в министерство соцполитики и труда Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Балезинском районе по обвинению в мошенничестве осудят 41-летнего директора ООО «Строй». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, с июня по декабрь 2022 года мужчина передавал в региональное министерство соцполитики и труда ложную информацию о сотрудниках фирмы. Таким образом незаконно получил субсидию из бюджета Удмуртии. Общая сумма ущерба превысила 330 тысяч рублей.

Сейчас мужчина полностью возместил украденную сумму. Уголовное дело по части 3 статьи 159.2 (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения) передали в суд для рассмотрения по существу.

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