Квартира на улице Ленина в Ижевске загорелась из-за ошибки газовщика

Возбуждено уголовное дело
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбудили после пожара в одной из квартир на улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Пожар произошел утром 13 февраля. По версии следствия, газовщик, который ранее проверял газовое оборудование в квартире, допустил несколько нарушений. В результате это привело к неконтролируемой утечке газа.
В огне пострадали квартира и пожилая женщина, которая в ней жила, – ее доставили в больницу с ожогами и инфарктом. Следователи осмотрели место происшествия и допросили потерпевшую и свидетелей.
«С учетом полученных данных будет дана оценка действиям сотрудников газообслуживающей организации», – заключили в ведомстве.
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