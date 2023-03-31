Квартира на улице Ленина в Ижевске загорелась из-за ошибки газовщика

Возбуждено уголовное дело Фото: Эдуард КАРИПОВ

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбудили после пожара в одной из квартир на улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Пожар произошел утром 13 февраля. По версии следствия, газовщик, который ранее проверял газовое оборудование в квартире, допустил несколько нарушений. В результате это привело к неконтролируемой утечке газа.

В огне пострадали квартира и пожилая женщина, которая в ней жила, – ее доставили в больницу с ожогами и инфарктом. Следователи осмотрели место происшествия и допросили потерпевшую и свидетелей.

«С учетом полученных данных будет дана оценка действиям сотрудников газообслуживающей организации», – заключили в ведомстве.

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