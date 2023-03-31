Спасатели помогли женщине вытащить руку из мясорубки

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

31 марта в деревне Новые Марасаны в Завьяловском районе рука молодой женщины попала в мясорубку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

По приезде спасателей, на месте уже был экипаж скорой помощи. Они помогли медикам отнести пострадавшую до машины. Сейчас женщина находится в больнице – ей оказана медицинская помощь.

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