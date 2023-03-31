Пожар площадью более 8 тысяч кв.м произошел в Удмуртии

Обошлось без пострадавших. Фото: @psch37

Сегодня, 31 марта, примерно в 12:33 недалеко от удмуртской деревни Аксакшур произошел пожар. Из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора загорелась сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

Пожарные прибыли на место уже через 6 минут, общая площадь пожара составила 8390 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: @psch37

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии: «Мы готовы построить новые термы»

Движение на трех участках дорог ограничат в Ижевске в апреле

Пасмурно с редкими прояснениями: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии