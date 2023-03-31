Скончался бывший министр сельского хозяйства Удмуртии Петр Першин

Фото: udmgossovet.ru

31 марта в возрасте 74 лет ушел из жизни почетный гражданин Глазовского района, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Петр Першин. Об этом сообщает пресс-служба государственного совета республики.

«Это был замечательный человек, поистине талантливый, очень опытный руководитель. Он всем сердцем любил родной край и искренне радел за благополучие земляков», – выразил соболезнования председатель Госсовета региона Владимир Невоструев.

СПРАВКА:

Петр Першин родился 7 октября 1948 года в деревне Василята в Балезинском районе республики. В 1969 году начал работать в совхозе «Кожильский» в должности автомеханика, позднее его повысили до инженера и директора. С 1991 года в течение 8 лет возглавлял ОАО «Чура». В 1999 году занял кресло министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. В 2012 году вошел в состав Совета депутатов муниципального образования «Кожильское».

Редакция «Комсомольской правды» выражает свои искренние соболезнования родным и близким Петра Першина.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В молоке из Удмуртии нашли кишечную палочку

Глава Удмуртии: «Мы готовы построить новые термы»

Движение на трех участках дорог ограничат в Ижевске в апреле