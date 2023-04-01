Насосное оборудование установили на реке Иж в Ижевске для борьбы с паводком

Оборудование поможет справитсья с паводком на территории Первомайского района. Фото: пресс-служба Ижевска

На реке Иж соорудили насосно-силовое оборудование, которое будет перекачивать талую воду с территории Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба города.

Производительность насоса – 2500 куб. м в час. Этого хватает, чтобы избежать подтопления. За работой оборудования следят специалисты. Они же круглые сутки мониторят уровень воды в нижнем бьефе Ижа.

Больше всего затоплению подвержены Первомайский и Ленинский районы, отметил начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды Евгений Бунтов. Там провели противопаводковые работы: вывезли снег, прочистили канавы и ливневые стоки.

Горожанам напоминают, что для избежания затопления нужно очистить участки ото льда и снега. Из сточных канав необходимо убрать мусор и ветки. Можно соорудить преграды для воды. Ценные вещи лучше унести на верхние этажи.

В случае, если во время паводка есть угроза жизни или здоровью, звоните по телефонам 01,112, 998-072.

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