2500 парковочных сессий оплатили водители в Ижевске за два месяца

Количество платных парковок увеличат Фото: Мария Бакланова

За два месяца, как в городе работают платные парковки в центре, водители оплатили услугу 2500 раз. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев, когда читал доклад об итогах социально-экономического развития.

Глава города отметил, что процесс создания проекта занял много времени и поначалу встретил непонимание горожан. Это связано с тем, что на начальных этапах всегда возникают нюансы.

В будущем количество мест планируют увеличить до 1500. Это сделают до конца года.

Подробнее о платных парковках «Комсомолка» рассказывала здесь.

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