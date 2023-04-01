Расписание автобуса №28 изменится в Ижевске

Автобус изменит расписание с 5 апреля
Фото: Амир Закиров
С 5 апреля изменится расписание автобусного маршрута №28. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
Рейсы будут курсировать по маршруту «Поселок Октябрьский – сквер Металлургов» и «Сквер Металлургов – поселок Октябрьский». Подробное расписание опубликуют на сайте.
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