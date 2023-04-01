Обработку от клещей и грызунов в Ижевске начнут во второй половине апреля

Акарицидную обработку проведут, когда наступят подходящие погодные условия Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске уже проснулись первые клещи и мыши, но обработка начнется только во второй половине апреля. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Проводить работы можно только при среднесуточной температуре от 10 градусов. Технология требует, чтобы травяной покров полностью просох.

За сезон обработки проведут дважды: весной и осенью. От клещей защитят парки и зеленые зоны общей площадью 408 га, от крыс – площадью 250 га.

Кладбища площадью 257,5 га обработают трижды от клещей и дважды от грызунов.

До проведения работ стоит одеваться в светлую непроницаемую одежду и использовать репелленты.

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